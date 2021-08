Al interior del estado se observó participación de las y los ciudadanos en la consulta popular, aunque no en gran cantidad comparado con una jornada de elecciones. En zonas como Ixtacamaxtitlán, Puebla y Hueyapan, principalmente grupos afines al partido Morena y personales ligados a la izquierda participaron en esta primera consulta en la historia del país.

Después de emitir su voto, Don Jorge López consideró que es importante esta actividad que se realiza, pues por primera vez en la historia se toma la opinión de las y los ciudadanos, pero además es una oportunidad para manifestar el rechazo al “saqueo” cometido por gobiernos del PRI y PAN, manifestó.

“Juzgar a todos esos ex presidentes que saquearon, que ya no hagan esto que están haciendo con nuestro país (…) lo que pasa es que no pusieron la propaganda adecuada para saber en donde pueden acudir los ciudadanos”, comentó.

En entrevista, Marisa Morales Arcos refirió es importante este ejercicio ciudadano pues también resaltó que por primera vez las y los ciudadanos son consultados con respecto a las "irregularidades cometidas en el pasado".

"A mí me parece excelente, creo que ya era justo que tomarán en cuenta nuestra opinión y también que empiecen a dar cuentas de todo lo que está pasando porque es increíble que ahorita se puedan hacer más cosas con dinero que se está recuperando de impuestos y de otras cosas y antes no alcanzaba para nada, nada más nos endrogábamos, nos endeudamos, no veíamos nada de resultados, se me hace que es una muy buena idea para que ahora sí tomen en cuenta la opinión de todos los ciudadanos", dijo.

A diferencia de las jornadas electorales, en esta ocasión no hubo largas filas en las mesas receptoras, de forma rápida las y los ciudadanos pasaron emitir su opinión con respecto al enjuiciamiento en contra de exfuncionarios federales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en Puebla se instalaron 2 mil 941 mesas receptoras para recibir la opinión de 4.7 millones de ciudadanos, aunque se requiere 40 por ciento de opiniones para que esta consulta sea válida.

Baja participación ciudadana

Sin embargo, la participación de las y los ciudadanos fue baja en diferentes mesas receptoras, de acuerdo un recorrido realizado por Intolerancia Diario, por ejemplo, en Coronango y Puebla los ciudadanos poco interés tuvieron en participar, lo mismo que en algunas mesas

En entrevista, Omar Tlate, funcionario de mesa receptora reconoció la baja participación de las y los ciudadanos en esta jornada ciudadana, incluso señaló que hubo desconocimiento de muchos para ubicar su sección, por lo que se les oriento.

Por parte del INE, el funcionario dijo que se llevaron a cabo las medidas sanitarias correspondientes con el objetivo de cuidar a las y los ciudadanos en medio de la COVID-19 con sus nuevas variantes.

"En cuanto a las medidas sanitarias se lleva a cabo el protocolo desde que ingresan se les ofrece gel hay suficientes cubreboca para los ciudadanos que no puedan traer lo hice está sanitizando cada dos horas, tanto las urnas, las casillas y las mesas de trabajo, se está llevando de manera constante. La ciudadanía, hay baja afluencia de ciudadanos, han buscado si hay mesas especiales y no las hay, está conforme a la lista nominal, es conforme se está llevando a cabo y, los que vienen de otras secciones se les está orientando a través de la aplicación que tiene el INE para que ubiquen su sección", comentó.

En esta ocasión no hubo mesas receptoras especiales, por lo que las y los ciudadanos acudieron emitir su opinión sólo en las secciones que les correspondió, de esta forma con calma en paz y con poca afluencia de personas se llevó a cabo la consulta popular en los municipios.