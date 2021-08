Los recursos por 528 millones de pesos, direccionados por las autoridades del gobierno de la Federación a través del INE a la consulta ciudadana, debieron proyectarse a programas de ayuda a la población para adquirir los desorbitados tanques de gas y productos de la canasta básica, indicaron ciudadanos durante la jornada.

Este ejercicio popular, priorizó, Doña Adriana Sánchez, único sostén de su hogar, no tiene razón de ser por la existencia de la mala situación económica de millones de ciudadanos que ha dejado esta "mentada enfermedad".

Vecina de la junta auxiliar de La Libertad, conoce las necesidades básicas para luchar por el sustento diario que nunca dejará un probable encarcelamiento de los expresidentes de la República, a quienes pretende enjuiciar Andrés Manuel López Obrador.

Sin ser militante de alguna fuerza electoral, los años de experiencia cursados en la "universidad de la vida", le dan la certeza que los expresidentes no devolverán lo que "se robaron ni los meterán a la cárcel".

Entrevistada a la entrada de dónde se encontraba una mesa receptora con poca afluencia, precisa, que este ejercicio democrático es "la misma gata pero revocada" para llamar la atención y ondear la supuesta bandera del pueblo.

"La verdad no voy a votar porque no sirve para nada nada porque todos te dicen que mejorarás pero no es verdad".

Acompañada por su mamá, asegura que este presidente Andrés Manuel López Obrador "ha salido peor que los del pasado" con los que sí alcanzaba para comprar los artículos de la canasta básica.

Lamenta que a los políticos de carrera solo importe la demagogia en lugar de favorecer al pueblo, como supuestamente iba a suceder con López Obrador.

Recuerda que para comprar un tanque de gas de 20 kilos se necesita una inversión del monedero familiar de 550 pesos, presupuesto que noquea en automático a la quincena del hogar.

"Estas elecciones con meterlos a la cárcel a los ex presidentes, no van a devolver todo lo que le robaron al país. Yo creo que es un gasto innecesario habiendo otras cosas más importantes, como que no hay trabajo, como que la gente se quedó desempleada por la mentada enfermedad".

Un poco decepcionada por las promesas incumplidas de Andrés Manuel López, insiste que según el líder de la "Cuarta Transformación", los precios de los productos básicos no sufrirían incrementos durante su sexenio, pero los costos indican la mentira del presidente, acusó.

Doña Adriana precisa que los ciudadanos están más preocupados por los continuos incrementos de los productos esenciales para sobrevivir, que en una consulta que únicamente beneficiará al inquilino del Palacio Nacional.

"Ahora estamos más preocupados de todo lo que suben (de precio las cosas para el sustento), el acero sube cada semana, la malla sube cada ocho días. Yo se porque trabajo en una industria, todo sube un mundo, la comida, el gas, todo el material de construcción, la gente no puede progresar porque todo está subiendo".

Cómo toda ama de casa, sabe hacer cálculos para afrontar la realidad de los precios que el consumidor paga cada 15 días o cada vez que puede.

Ejemplifica que si tiene 500 pesos, va al super a comprar únicamente productos básicos, pero ese presupuesto ya no alcanza ni para comprar una despensa para sobrevivir.

"Esto por ejemplo no va ayudar en nada para los que hay un solo sostén para la familia, como yo, eso no va ayudar para nada porque al final de cuentas él (López Obrador), prometió que iba a subir los sueldos, no iba a subir la gasolina que no iban a subir los precios, pero estamos peor que hace tres años porque al menos antes alcanzaba para comer, ahora no alcanza para nada el salario".