Al participar en la inauguración de la 26º Conferencia Regional sobre Migración, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Alejandro Encinas Rodríguez, el gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que su administración promueve una política migratoria de inclusión y basada en el respeto a los derechos humanos.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo expresó que no existe violación a los derechos humanos de los migrantes que recorren el estado, pues su gobierno respalda y hace suyos los ideales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre el respeto y solidaridad entre los pueblos.

Refirió que el Gobierno del Estado siempre tendrá la apertura para colaborar con la federación en los temas migratorios, por lo que, dijo, se sumará a los acuerdos tomados en la Conferencia Regional sobre Migración para trabajar a favor de las y los migrantes que transitan por la entidad.

Barbosa Huerta recordó que el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), a través de las tres sedes de “Mi Casa es Puebla”, brinda atención de calidad a las y los poblanos que radican en Estados Unidos para que tengan mejores oportunidades y sus derechos humanos sean respetados.

Agregó que la migración es un fenómeno que se presenta no solo en México sino a nivel mundial; sin embargo, resaltó que en la entidad no existe desinterés en este tema, por lo que el Gobierno del Estado coordina acciones con la federación para que las y los migrantes no padezcan situaciones adversas.

Impulsa gobierno federal cuatro ejes fundamentales para el tema migratorio: Encinas

En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Alejandro Encinas Rodríguez refirió que el Gobierno de México impulsa cuatro ejes fundamentales sobre el tema migratorio que son: protección y refugio, migración laboral, gestión fronteriza y migración irregular masiva.

En este sentido, comentó que la decisión de la federación no es solamente dar visas de trabajo temporal sino otorgar una cédula única de registro de población para las y los migrantes que quieran encontrar un empleo y formalizar su permanencia en el país.

Puntualizó que la migración es un reto enorme que implica una mayor coordinación entre los distintos gobiernos nacionales. Además, reconoció a las organizaciones internacionales de cooperación y de la sociedad civil por el acompañamiento que hacen a migrantes para que sus derechos no sean vulnerados.

En el encuentro estuvieron los representantes de los países que integran la Conferencia Regional sobre Migración que son: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.