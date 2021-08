A dos años de gobierno de Miguel Barbosa, el mandatario poblano reconoció que hay metas que cumplir en salud, seguridad y educación, no obstante que en los siguientes días arrancarán obras en los municipios, como una prioridad de su gobierno y ante la demanda de los ciudadanos.

Al cumplirse dos años de la administración de Miguel Barbosa, pues su cargo lo asumió el 1 de agosto de 2019, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que en Tehuacán se comenzará con la modernización del Libramiento que tendrá un costo de 50 millones de pesos.

“Las metas son metas en todos los ámbitos del gobierno, salud, mantener y sostener el sistema de salud poblano es fundamental en este momento para la vida de nuestros ciudadanos, de la gente que vive en Puebla".

"La seguridad pública, mantener y seguir recuperando la paz y la confianza en la forma de vida y la convivencia diaria, el combate a la delincuencia".

"Educación, todo esto lo que significa hoy el regreso a clases y lo que significa establecer un modelo de enseñanza hibrido con esta crisis de salud que tenemos y que va a implicar modificaciones fuertes en la aplicación en el sistema educativo, es un reto enorme, enorme”, comentó.

El mandatario estatal señaló que la pandemia de la Covid-19 frenó muchas acciones y los recursos se enfocaron en temas de salud, sin embargo, las obras se concretarán en los municipios con el objetivo de tener “desarrollo de nuestro estado, la reactivación económica, el campo y todo lo que implica la aplicación de la ley y hacer que nuestra sociedad sea en nuestra sociedad exista menos desigualdad, hoy el propósito de todo gobierno debe de ser la aplicación de la ley con el propósito de combatir la inequidad y combatir la desigualdad”, comentó.

El gobernador resaltó que los gobernantes no deben ser rebasados por el poder, por lo que su administración trabaja para garantizar la igualdad y llegar a la gente que más lo necesita, a través de los diferente programas y acciones gubernamentales.

Cabe destacar que la administración de Miguel Barbosa será de cinco años y cuatro meses, culminando el 14 de diciembre de 2024.

Coordinación con Eduardo Rivera para reforzar seguridad en mercados

El gobernador refirió que el control de la delincuencia en los mercados municipales en Puebla capital cambiará, pues habrá una estrategia coordinada con las autoridades municipales que ingresen el 15 de octubre.

“¿Cuál es el gran problema? Es que no tenemos la colaboración de quien debemos de tenerla. Pero eso va a cambiar, va a cambiar y vamos nosotros a recuperar para Puebla la tranquilidad para que todos trabajen lícitamente, obtengan un ingreso licito y puedan tener una condición lo mejor posible”, refirió el gobernador.

El mandatario local recordó que alrededor de los mercados municipales se aloja la delincuencia, por ello la importancia de trabajar de forma coordinada las corporaciones de seguridad estatal y municipal.

Ejemplificó que alrededor del Mercado Morelos operaba Cristian N. alias “El Grillo”, cuyo poder heredó a su esposa alias “La Patrona”, pero los delincuentes siguen operando en esos lugares.

Bajar salarios a empleados es violación a sus derechos

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa, exhortó a que los Ayuntamientos no pongan de pretexto gastos por la pandemia de la Covid-19 para bajar salarios a los empleados, pues poco le invirtieron al tema.

Con respecto a las manifestaciones en San Pedro Cholula, el mandatario poblano dijo desconocer el problema de los trabajadores, sin embargo, “nadie puede bajar salarios, es violación a los derechos laborales y yo no tengo registro que los Ayuntamientos hayan gastado mucho en temas de pandemia, que no pongan ese pretexto, si alguien lo pone, que no conozco el caso, que omita, porque la carga de toda esta lucha ha sido del gobierno del estado”, dijo.

El gobernador, no dudó de que los Ayuntamientos hayan gastado en asuntos de higiene como en gel antibacterial o cubre bocas “pero no habido más, por lo tanto exhortó a que si derivado del periodo de transición hay recortes que hagan las liquidaciones correspondientes, pero que no se utilicen los argumentos que no son ciertos hasta cierto punto”, dijo el mandatario poblano.

Esta mañana, trabajadores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula se manifestaron debido al recorte salarial que sufrieron por lo que pidieron la intervención del gobierno del estado.