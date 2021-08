El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que con la revocación de mandato que se someterá a consulta, será una gran oportunidad para que los opositores del gobierno federal convenzan a la ciudadanía para que logre dejar la presidencia.

En conferencia de prensa aseguró que será a través de la democracia y no por la violencia la vía por la que los mexicanos decidirán si se queda o no al frente del gobierno federal.

“Viene la revocación de mandato en marzo y va ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el congreso y se juntaron todos”, refirió.

“Ahora viene otro desafío, que se vuelven a agrupar (opositores), para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación del mandato. Esto es la democracia, no hace falta la violencia, de manera pacífica y por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedó o me voy en marzo”, explicó.