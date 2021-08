Ante la tercera ola de contagios provocados por la COVID-19 entre los jóvenes poblanos, ese sector de la población, son los más irresponsables, dijo la directora del Centro de Investigación Oncológica “Una Nueva Esperanza UPAEP”, María del Rocío Baños Lara.

Dijo que la sociedad está cansada de estar en confinamiento y a la menor oportunidad que tenemos de socializar, lo hacemos, pero de manera irresponsable.

“No es lo mismo una persona que sale a comer y convivir con alguien vacunado, que a los que no tienen esa protección, no les va a ir tan mal, pero a un joven no vacunado seguro le pegará”.

Aseguró que hay estadísticas en México y en Estados Unidos que indican que, los jóvenes están más reacios a la vacuna y eso puede ser por desinformación, porque no tienen todos los elementos, desde fuentes formales y académicas, del por qué ponerse la vacuna.