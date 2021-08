Las vedas electorales impuestas por las elecciones del pasado6 de junio y de la Consulta Popular del primero de agosto, generaron un atraso mínimo en la entrega del apoyos económicos realizados con la coperacha de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla por un millón 750 mil pesos para gastos funerarios derivados por Covid-19, reveló la responsable del DIF, Mayte Rivera Vivanco.

Priorizó que el avance suma el 85%, únicamente resta el 15 por ciento que también por algunas inconsistencias en los expedientes entregados por las personas interesadas, no se han logrado direccionar los recursos.

“Este apoyo ha ido deteniéndose porque hemos tenido dos vedas electorales y las instituciones nos piden ser respetuosos de los tiempos, y por eso no habíamos dado un número”.

Ahora únicamente existe un grupo de 15 por ciento, que está en el proceso de la integración de los expedientes correcta, como el de retornar con actas de nacimiento originales y su CURP.

“Aunque sí son correspondientes debemos dejar todo en orden para proceder con el apoyo; vamos avanzando, recordaremos que tuvimos veda electoral y las instancias electorales, tanto el INE como IEE, nos pidieron que no entregáramos ningún insumo de esta magnitud porque hablamos de un recurso".

Mayte Rivera expuso que en estos momentos en el organismo están sacando y tramitando todos los expedientes en curso, además continúan recibiendo solicitudes para direccionarlos a quienes necesiten la ayuda.

Hasta el momento, dijo, los apoyos no se han contrapuesto, pero sí algunas personas necesitan la ayuda para la cremación en lugar del oxígeno o viceversa, se actualizará el expediente sin problemas.

“Hasta ahora no hemos tenido algún caso de ese tipo, no se han contrapuesto el suministro de oxígeno con el de cremación, pero lo que hacemos es dar seguimiento por la actualización de los expedientes, algunas personas nos dejaron el expediente, pero no siguieron con el tramite y localizarlos se nos ha complicado un poco por la falta de interés”.

Fue a través del Comité de Atención a la Contingencia Sanitaria que se decidió emprender este programa debido a las complicaciones para encontrar oxígeno y la alta demanda de cremaciones, priorizó el responsable de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori.

Valoró que el apoyo no llega tarde porque en esta segunda etapa de contingencia del SARS-CoV2 que aumentó la demanda de oxígeno y los precios se elevaron para los enfermos que se encuentran en casa recuperándose.

Anunció que contarán un enlace directo de los distribuidores de oxígeno que existen en la Angelópolis para coordinarse en las recargas de los tanques.

Los apoyos económicos son de 3 mil 500 pesos para recargas de tanques de oxígeno para la recuperación de personas infectadas de SARS-CoV-2, los familiares deben presentar por escrito la solicitud, credencial del INE, comprobante de domicilio, acreditar el parentesco, receta médica y certificado de que se requiere la atención del oxígeno medicinal.

Fue en 2020 cuando el municipio de puebla anunció este apoyo además de la recarga de tanques de oxígeno medicinal.

Para el caso de cremación y gastos funerarios, a las familias que perdieron a un integrante a causa de Covid-19 serían apoyados con 5 mil pesos.

Valoró que dentro de las primeras solicitudes de apoyos a familias para acceder a los recursos han conocido casos sensibles y de inmenso dolor para las familias afectadas con decesos y enfermos derivados del SARS-CoV-2.