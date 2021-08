Después de más de diez años de haberse eliminado el requisito de aprobar un curso para ser miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) se retomará de manera parcial, por lo que los simpatizantes que aspiren a militar deberán tomar talleres, además, se evitará una afiliación masiva como la ocurrida en 2014, donde en tres meses se unieron 22 mil nuevos militantes.

La presidenta estatal Genoveva Huerta Villegas explicó que, con base en los procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Formación y Capacitación del CEN, a partir del próximo 21 de agosto y hasta el 19 de diciembre se realizarán 128 "Talleres de Introducción al Partido" en las diferentes regiones del estado.

La dirigente estatal señaló que se estarán brindando las facilidades para que se puedan llevar a cabo estos cursos, que serán impartidos por capacitadores nacionales, pues del total, 16 serán impartidos en el Comité Directivo Estatal y 112 en las diferentes regiones.

“Nos encontramos en un momento crucial para facilitar, ampliar y fortalecer el sistema de admisión al PAN, porque miles de ciudadanos que votaron por Acción Nacional el 6 de junio están preguntando qué hay que hacer para incorporarse a las filas del partido”, detalló.

Huerta Villegas indicó que se procedió a esta acción luego de que hace unas semanas el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, instruyó a comités directivos estatales y municipales a que soliciten e impartan todos los cursos de inducción, con la finalidad de que puedan afiliarse al PAN, esto luego de los grandes resultados que se obtuvieron en la pasada jornada electoral.

“Si de algo estoy convencida es que en Acción Nacional creemos en un México seguro, moderno, dinámico e innovador, que brinde oportunidades de trabajo para todas y todos, de ahí la importancia de que cada día se sumen más ciudadanos a las filas del mejor partido”, dijo Huerta Villegas.

La dirigente estatal recordó que cuando comenzó a militar en el Partido Acción Nacional, había dos tipos de panistas, los miembros activos y los adherentes, pero se reformaron los estatutos por lo que se ha convertido en una manera de discriminar a panistas que habían militado toda su vida pero por no pasar un examen, o no presentarlo, no tenían los mismos derechos.

Indicó que con éstos talleres lo que se busca es que quien quiera militar en el PAN, participe en los talleres de formación, que conozcan los principios del Bien Común de Acción Nacional, el humanismo que debe caracterizar.

“Lo que queremos es que haya panistas convencidos con los principios, y esos militantes son quienes no nos van a abandonar simplemente porque les ofrezca algo otro partido; el panismo será real”.

La afiliación morenovallista

A principios de octubre de 2014, el entonces presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, denunció al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) de haber actuado de manera parcial y con dolo al resolver 14 mil nuevas afiliaciones de militantes en un sólo día.

Micalco Méndez indicó que el artículo 41 constitucional prohíbe la afiliación corporativa, asegurando que "lacera y lastima" al partido y sus militantes.

El 7 de enero de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la comisión de afiliaciones del PAN justificar la manera en que se llevaron a cabo los más de 22 mil registros de nuevos militantes en menos de tres meses, durante el 2014.

Durante la sesión, al presentar el proceso SUP-JDC-2901/2014, que interpuso el panista Juan Carlos Espina Von Roehrich contra la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por el registro masivo de los 22 mil 50 panistas, los magistrados consideraron que no había claridad en el procedimiento.

El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar consideró fundada la queja y ordenó a la comisión del PAN que explique por qué aceptaron de esta forma los registros.