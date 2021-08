Ante la crisis de salud que “enfermó la economía”, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que hay un plan de inversiones para esta segunda mitad del año, la que esta a cargo de la Secretaría de Economía (SE), el proyecto consiste en la instalación de más empresas en el estado, desde comercios y de la industria automotriz, lo que generará empleos.

El gobernador reconoció que con la pandemia de la Covid-19 la economía no solo de Puebla sino del país y en el mundo fue afectada, por lo que desde el año pasado se emprendieron acciones para evitar el cierre de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo que las acciones continuarán para esta segunda mitad del 2021.

“Vamos a estar anunciando la puesta en marcha de inversiones importantes que lleguen a Puebla, de plantas armadoras de vehículos, de comercios importantes, comercios en línea, muchas cosas que van a llegar con inversiones para que se incrementen los empleos de manera importante. Esas son las relaciones que se están concretando para Puebla, muchos eventos para hacer a Puebla más atractivo para muchos sentidos, planeados a finales del año, el apoyo a los pequeños empresarios, las gentes que están en sus arranques reactivando sus empresas y lo estamos haciendo”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal recordó que desde el año pasado, a través de la Secretaría de Economía se entregaron créditos para evitar el cierre de negocios, pero para esta segunda mitad de 2021 habrá la instalación de más empresas en la entidad y con ello “curar esta economía con creatividad, con trabajo, unidad y mucho esfuerzo”, resaltó.

A pesar de la tercera ola de contagios de la Covid-19, el gobernador refirió que no habrá cierre de las actividades, pues la inmunización avanza para las personas más jóvenes y afectadas principalmente esta tercera ola, señaló que con responsabilidad las cosas van a fluir para que avance la recuperación económica

“Vamos caminando en medio de esta crisis de salud, vamos a tener economía abierta en los porcentajes de 30 por ciento, todos queremos mantenernos trabajando, mantenernos trabajando y eso es lo que vamos hacer y es un asunto de entendimiento, no solo del estado, entendimiento en el país de que ya no podemos cerrar nuestra economía, nuestra sociedad y por eso estamos muy pendientes de todas las formas de combate a la pandemia para que nuestra economía se mantenga viva, fresca”, resaltó.

Exhorta a que alcaldes mantengan el control del gasto en esta última etapa

Por instrucción del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, titulares de las dependencias estatales coordinarán diálogo entre autoridades que salen y las que ingresan a partir del 15 de octubre, para que de esta forma se dejen las administraciones en orden, el mandatario local hizo el llamado a que en temas financieros, obra pública y recursos humanos hereden administraciones sin irregularidades.

Señaló que “tengo instruido a gente del gobierno que va hacer esfuerzos políticos para sentar al presidente que sale con el que entra para los temas de obra pública, se tienen que hacer proyectos, pero quienes van a terminarlos son quienes entran”, dijo el gobernador.

El mandatario local dudó de que exista aun el denominado “año de Hidalgo”, sin embargo, las autoridades fiscalizadoras deben supervisar el dinero que se deja para que las nuevas administraciones municipales cierren el ejercicio fiscal 2021.

“El ejercicio del gasto esta etiquetado, el último mes es octubre, las prerrogativas municipales se reciben los primeros días de cada mes y de manera completa y ellos dejan de ejercer el gasto el 15 de octubre, el llamado des que entreguen el monto suficiente para ejercer el gasto en los 15 días siguientes. Por eso el año de Hidalgo ya no existe, no lo hagan, las presidentes municipales deben mantener el control en el ejercicio del gasto, el orden, deben de mantener los asuntos de seguridad pública caminando, vigilados, que no haya excesos, no deben de otorgar licencias, eso ocurre en algunos lugares, otorgan licencias de funcionamiento por años”, dijo el gobernador.

De acuerdo a lo que han manifestado los dirigentes estatales de partidos políticos, en este momento las nuevas autoridades municipales ya reciben capacitación con el objetivo de que reciban las administraciones y estén al tanto de obras, así como proyectos en marcha, los que están por concluir, además de lo que se deja en caja, la capacitación que reciben las autoridades electas van enfocadas a un buen ejercicio de gobierno.