Trabajadores de la empresa Bonafont exigieron que el gobierno del estado intervenga para el desbloqueo de la empresa que ya duró más de cuatro meses por parte de los denominados Los Guardianes del Río Metlapanapa, así como miembros de los Pueblos Unidos de la Región de Cholula y los Volcanes, pues refirieron que sus empleos están en riesgo.

La mañana de este jueves, frente a Casa Aguayo el grupo de trabajadores sindicalizados de la empresa Bonafont pidieron la intervención del gobernador, Miguel Barbosa, pues si bien el tema corresponde al gobierno federal, hasta el momento no hay apertura por parte de la coordinación que dirige Rodrigo Abdala Dartigues.

Los empleados llegaron a Casa Aguayo y pidieron a las autoridades que intervengan en este conflicto, pues refirieron que la empresa tiene los permisos correspondientes para operar en Juan C. Bonilla.

No obstante, los empleados señalaron que el hundimiento de la tierra, como fue la aparición del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla, no tiene nada que ver con la extracción del agua en la zona, de acuerdo a los estudios que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los quejosos señalaron que al menos 600 familias dependen de esta fuente de empleo, además mil 200 personas participan en su cadena de valor, no obstante, señalaron que esta empresa contribuye con acciones al medio ambiente.

Miguel Barbosa pide que Conagua y Segob den la cara

Por su parte, el gobernador, Miguel Barbosa, pidió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal atiendan el problema pues es de su competencia, lamentó la falta de interés de la delegación del gobierno federal que encabeza Rodrigo Abdalá para solucionar el problema.

“Quién expidió la licencia de funcionamiento de esa planta, Conagua, luego el que hoy es delegado de la Secretaría de Gobernación fue parte de esta causa, de estos movimientos, hay toda una ficha informativa de eso, que fue uno de los que agitaban el tema al principio del problema, no es del gobierno del estado porque ocurre en territorio estatal y claro que estamos nosotros sirviendo de intermediarios, pero no voy a accionar por la fuerza ninguna acción de apertura del a planta, es un asunto de la federación con sus posibilidades coercitivas, como tienen que ser”, señaló el mandatario local.

El gobernador hizo el llamado a que el gobierno federal, a través de Rodrigo Abdala Dartigues, den la cara y no evadirse ante este conflicto, dijo que el gobierno estatal solo se mete en el problema porque es su responsabilidad política, pero los permisos de funcionamiento para la empresa los otorga la Conagua.

“El temor que a mí me provoca es que pueda haber una confrontación personal entre los trabajadores que ya están movilizados para que se abra la planta y los que tienen impedido el funcionamiento de la misma que son pobladores de la región, de otras regiones y de otros estados”, dijo el mandatario estatal.

Los trabajadores pertenecen a diferentes municipios, quienes argumentaron que sus ingresos han sido afectados por el activismo social de la zona, por lo que pidieron que se libere la empresa, pues afirmaron es socialmente responsable.