Tras varios meses de incertidumbre sobre el caso de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su extensión de mandato hasta 2024, este viernes, dio a conocer que dejará su puesto el 31 de diciembre de 2022.

En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte, señaló que la decisión está basada en los términos por los cuales fue elegido.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros ministros”.

En ese sentido, Arturo Zaldívar aseguró que él está en la silla más importante de la SCJN por sus valores, principios y convicciones y no por buscar privilegios ni puestos.

No estoy aquí por cargos, por puestos o privilegios. Estoy por principios y convicciones, así lo he demostrado en toda mi carrera en este Tribunal Constitucional. Ahí están mis votos, mis sentencias siempre del lado de la Constitución y de los #DDHH

Cabe destacar que desde hace unos meses, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como la Cámara de Diputados, habían aprobado extender el mandato de Arturo Zaldívar hasta 2024, es decir, dos años más de lo estipulado.

Arturo Zaldívar recalcó que en el año y medio que le resta en el cargo, se mantendrá laborando con la finalidad de acabar con varios males en el país, de los cuales, destacó el abuso sexual, la corrupción y la desigualdad.

“En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir”.

Finalmente expuso que su decisión está tomada independientemente de la resolución que dé la Suprema Corte con respecto a la extensión de su mandato.