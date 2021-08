La Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) descalificó con tarjeta negra a la entrenadora alemana Kim Raisner para lo que resta de los Juegos Olímpicos de Tokio por golpear a un caballo durante la competencia femenina de pentatlón moderno.

El Comité Ejecutivo de la UIPM comprobó mediante el video que Rainer golpeaba con el puño al caballo Saint Boy, montado por la alemana Annika Schleu.

“Su acción se considera una violación de las reglas de competencias de la UIPM aplicables en todas las competiciones reconocidas por la organización, incluidos los Juegos Olímpicos“, explica la Unión en un comunicado.

Clearly the horse is in distress as Annika Schleu of #GER in tears struggling to control him. Then her coach Kim Raisner violated the rules by punching the horse. Coach has now been disqualified from #Tokyo2020. Poor horse. #ModernPentathlon



pic.twitter.com/GphQ5g4CkV