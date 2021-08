Pese a todos los pronósticos y la permanencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, este domingo, terminó la XXXII edición de los Juegos Olímpicos realizados en Tokio 2020, Japón con una ceremonia de clausura que contó con tintes emotivos y sin aforo en el Estadio Olímpico de Tokio.

#Tokyo2020 podrá llegar a su fin, pero su espíritu viaja a #París2024, próxima sede de los #JuegosOlímpicos.



La bandera olímpica es entregada al Gobernador de Tokio, Koike Yuriko, el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach y, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. pic.twitter.com/LTOVSTpE4l — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 8, 2021

Tras una serie de espectáculos en los que destacó cada una de las actividades realizadas, las autoridades del Comité Olímpico Internacional (COI), así como el comité organizador de Tokio, hicieron la transición hacia París, sede de los Juegos Olímpicos a realizarse en 2024.

Con una iluminación que hizo referencia a la puesta de sol, contrario a la ceremonia de inauguración, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, entregó este domingo la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien a su vez la cedió a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Luego de cumplir con la ceremonia protocolaria de cambio de sede, París 2024 inició su promoción con "La Marsellesa" interpretada por la Orquesta Nacional francesa.

Paris es Nuestro Patio de Recreo

Paris est notre terrain de Jeux#JuegosOlimpicos #Paris2024

🎶 @Woodkid / 🎥 Valentin Petit pic.twitter.com/X2isQ8Dq1p — Paris 2024 (@Paris2024_es) August 8, 2021

En dicho vídeo plasmado por el COI, se mostró una 'probadita' de lo que será París dentro de tres años en el que apuesta por hacer los eventos al aire libre con sus lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Estadio Saint-Dennis, así como el Museo de Orsay y el Arco del Triunfo.

Poco después, París 2024 inició su presentación con una multitud en la Torre Eiffel mientras festejaban la cuenta regresiva para los próximos Juegos Olímpicos.

Finalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, cerró este primer capítulo con el mensaje "plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" (más rápido, más alto, más fuerte, juntos), desde el último piso de la Torre Eiffel.

Al culminar este video, el COI realizó el tradicional mensaje de agradecimiento a las autoridades por hacer posible los 'juegos más complejos y desafiantes de la historia'.

La ceremonia de clausura terminó con un pequeño espectáculo visual en el que se apagó la llama olímpica, después se hizo un show de fuegos pirotécnicos y culminó con la frase Arigato que significa gracias en japonés.

Just one more fireworks picture! 🎇



We swear we can stop posting them anytime. pic.twitter.com/lwsIQV3CYD — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021

La fiesta en Tokio aún no termina pues en unos días iniciarán los Juegos Paralímpicos en donde México también buscará destacar.

From the bottom of our hearts ❤️



Thank you 🔥 pic.twitter.com/NVcUUPkfer — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2024.