El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que hasta el momento no ha sido notificado de la sustitución de Rodrigo Abdala Dartigues en la Coordinación del Gobierno Federal en Puebla y que esta responsabilidad recaiga en Claudia Rivera Vivanco o Fernando Manzanilla Prieto.

Sin embargo, el mandatario local expresó "Dios nos libre", a pregunta expresa con respecto a un posible nombramiento de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco en esta responsabilidad o el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, ambos quienes concluyen su periodo en septiembre y octubre, respectivamente.

"Me he informado por medios locales sobre la salida del delegado del Bienestar pero nadie lo ha corroborado, no me puedo pronunciar sobre un hecho incierto que puede ser totalmente que vaya a darse pero no hay una comunicación oficial sobre este cambio”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, con respecto a los trascendidos de la salida de Abdala Dartigues.

El trascendido de la salida de Rodrigo Abdala Dartigues de la Coordinación del Gobierno Federal es cada vez más fuerte, pues incluso se menciona que ocupará otro cargo del gobierno, pero en la Ciudad de México.

Se compromete con los pueblos indígenas

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que muchos de los programas de gobierno que se impulsan están enfocados para atender a las comunidades indígenas, incluso recordó que en su administración se impulsó el Instituto de los Pueblos Indígenas para atender a la gente.

A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario local refirió que “tenemos que cuidar la vida, la lengua, las costumbres, por primera vez existe un gobierno en el estado, un instituto de pueblos indígenas y estamos siempre atentos a que los programas de desarrollo social, de vivienda para que los temas de drenaje puedan llegar a ellos en sus comunidades, celebramos este día como un día importante como un componente fundamental, el más importante de los componentes de lo que es la raza mexicana”, dijo.

Señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación, como es el caso de Puebla reconocen que hay una sociedad pluriétnica y pluricultural, por lo que los programas de vivienda, bienestar y todas las acciones van enfocadas para atender a todos los ciudadanos.

“Es muy importante para que podamos nosotros tener una vinculación con ellos totalmente completa, nosotros si entendemos y eso lo dejamos muy claro en campañas”, dijo el gobernador.

De acuerdo al último censo de población del INEGI, realizado en 2020, en Puebla más de 1.8 millones de poblanos son indígenas y el estado es una de las cinco entidades que concentran 61.09 de la población total de habla indígena.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las reformas a la Ley de la Administración Pública Estatal que se concretaron en 2019 en el Congreso del Estado, a propuesta del Poder Ejecutivo se creó el Instituto de Atención para los Pueblos Indígenas.