En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que tras las amenazas que sufrió la periodista de Milenio, Azucena Uresti, se activó un mecanismo de protección.

El mandatario federal señaló que las amenazas realizadas a través de un video por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es un tema menor y se le dará la importancia necesaria.

Gracias Presidente @lopezobrador_ . Por todos los compañeros y compañeras que son acosados, amenazados y asesinados en este país . pic.twitter.com/F6BwxNu4hp — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2021

En ese sentido, López Obrador expuso que ya se tuvo contacto con la periodista para brindarle protección en todo momento además de reprobar las amenazas en su contra.

“Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola. Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad que los mexicanos no sean dañados, no sean intimidados, no sean amenazados por nadie y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad”.

El presidente AMLO reprobó la amenaza del CJNG contra la periodista Azucena Uresti. Le expresó su solidaridad, "no estás sola". Afirmó que el subsecretario Alejandro Encinas está brindando la atención. Añadió que la autoridad ya no está al servicio de las mafias. pic.twitter.com/OhDFgRBiKm — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 10, 2021

AMLO reiteró que a diferencia de sus predecesores, en esta administración no hay protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada.

“Siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este noble oficio del periodismo, es nuestra responsabilidad y la asumimos”, aseguró.

La amenaza contra los medios que 'no son parejos'

A través de las redes sociales, este lunes se dio a conocer un video, en el que aparece un hombre que dijo ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y expuso que el motivo del mensaje es para aquellos medios de comunicación (Televisa, El Universal y Milenio) que hubieran ‘apoyado’ al movimiento Pueblos Unidos, de Michoacán.

Tras las amenazas de un grupo delictivo a medios de comunicación y a la periodista Azucena Uresti, Grupo Imagen espera que el gobierno federal condene los hechos y ofrezca garantías al ejercicio periodístico. De mi parte, un abrazo de amistad y cariño a @azucenau. pic.twitter.com/guv3OO1Ydj — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 10, 2021

En el video se señaló directamente a Milenio Noticias y a la conductora Azucena Uresti, a quienes acusó de recibir dinero de grupos de autodefensa.

Ante ello, les pidió que le 'bajen' con los señalamientos, pues destacó que la información 'no es pareja' y reiteró que le tiene respeto a todos los medios de comunicación que buscan informar.

¿Por qué la amenaza a Milenio y Azucena?

De acuerdo con Animal Político, el pasado 6 de agosto, durante el noticiero de Azucena Uresti en Milenio Noticias, se dio a conocer que un comando del CJNG había tenido un enfrentamiento con autodefensas de Tepalcatepec.

Azucena Uresti informó en su noticiero que a raíz de ataques a habitantes del Puerto de las Cruces, en Michoacán, los autodefensas respondieron de la misma forma evitando que los primeros llegaran a la cabecera municipal.

Esta información, de acuerdo con el hostil video 'es incompleta' y solo muestra 'parte' de lo ocurrido, por lo que el hombre que apareció en el material gráfico aseguró que sí la periodista 'no le baja' la 'buscará' aunque lo acusen de feminicidio.