El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los legisladores aprobar lo más pronto posible la Ley Reglamentaria para Revocación de Mandato, mismo que sigue pendiente en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el mandatario criticó que se haya convocado a un periodo extraordinario en el Congreso para desaforar a los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, y que entre la agenda no se enlistara el tema de la revocación de mandato.

“¡Imagínense cuánto tiempo ha pasado! Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación de mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa Ley Reglamentaria porque si no existe, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación”, dijo.

“¿Por qué no quieren que se le pregunte al pueblo? Tiene que ver con el miedo al pueblo a la democracia. No son demócratas, tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy”, argumentó.