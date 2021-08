Puebla es ejemplo de deuda cero, manifestó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien sostuvo que ya es suficiente con los 50 millones de pesos que heredó su administración de deuda para que su gobierno pida préstamos a la banca comercial.

“Aquí en Puebla no hay un solo peso agregado de deuda, ni de deuda encubierta, por lo único que este gobierno se endeudaría es por la salud de los poblanos y por proyectos de desarrollo que fueran necesarios para detonar la economía del estado, pero Puebla es un ejemplo de deuda cero, hoy, hoy nos pongan o no nos pongan de ejemplo, no hemos adquirido ningún peso de deuda”, sostuvo.

El gobernador refirió que aun con la crisis sanitaria de la Covid-19 su administración no se ha endeudado, incluso a pesar de los ofrecimientos de la banca comercial, señaló que el ejercicio de los recursos públicos es austero y ordenado.