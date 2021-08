Tras culminar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 donde México sólo obtuvo cuatro medallas de bronce, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara fue cuestionada por los resultados, pues es la cosecha más baja de medallas para el país en lo que va del Siglo XXI.

Semanas previas a la justa veraniega, la medallista de plata en Atenas 2004 señaló que la delegación azteca podría ganar 10 preseas.

Se acabó TOKYO 2020 con solo 4 medallas de bronce para México. Mucho atleta para tan poco dirigente. Admiré como a nadie a Ana Guevara en su rol de atleta; como cabeza de la CONADE ha sido la peor decepción, y dicho por los atletas. Lo que es. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) August 8, 2021

Al ser cuestionada ante dichas circunstancias, la exatleta se defendió argumentando que “no pudo garantizar las medallas” al reiterar que ella “no compitió”.

“Yo no competí, y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”.

Ana Gabriela Guevara destacó que pese a los siete cuartos lugares y las cuatro medallas obtenidas en clavados, tiro con arco mixto, halterofilia femenil y la Selección Mexicana de Fútbol fue positivo.

“El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo”.

Malos resultados, pésimos proyectos deportivos

Los 'pobres' resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 resurgió el debate sobre los proyectos deportivos en cada administración federal, pues cada vez se consiguen menos preseas.

Casos como el equipo de tiro con arco sin el uniforme en tiempo y forma o la gimnasta Alexa Moreno, quien con su dinero pagó los instrumentos previo a los Juegos Olímpicos.

Otro dato que pone en tela de juicio la labor de la ex velocisita es que recientemente Forbes México reveló que la propia Guevara extinguió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) usado para pagar mil 97 becas vitalicias a medallistas olímpicos.

Otro caso recordado fue en Rio 2016 cuando el Comité Olímpico Mexicano (COM) denunció que el entonces director de la Conade, Alfredo Castillo, de usar recursos de este fondo hoy extinto para pagarle miles de pesos mensuales a sus amistades.

Entre la falta de resultados deportivos y la polémica ocurrida en Tokio 2020, la exsenadora del Partido del Trabajo (PT) se ha defendido señalando que las críticas 'le valen' y ha negado las irregularidades.