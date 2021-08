Ante la traición realizada por el desaforado Benjamín Saúl Huerta Corona por presuntamente abuso sexual a menores de edad, Claudia Rivera Vivanco llamó a Morena a redoblar los candados para evitar la militancia de personajes sin principios como el expriista.

La alcaldesa —advirtió— que aunque al seno del Movimiento Regeneración Nacional, existen filtros y varias acciones para prevenir incorporaciones nocivas, que pretenden mantener privilegios y delitos, nunca faltan ese tipo de personas non gratas como Huerta Corona y Mauricio Toledo, quien también fue desaforada por enriquecimiento ilícito.

En sesión extraordinaria del miércoles 11 de este agosto, con el sufragio generalizado de diputados se aprobó desaforar constitucionalmente al diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona con 447 votos a favor y dos abstenciones, quien ahora debe responder ante la justicia por los actos señalados por sus víctimas. Así los diputados allanan el camino a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que sea presentado ante un juez y se proceda legalmente en su contra.

Los legisladores federales en San Lázaro, durante la misma sesión, aprobaron también el desafuero de Mauricio Toledo con votos 381 a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. El petista se marchó de México, el 26 de julio a Chile para evitar ser capturado.

Rivera Vivanco, indicó, que Morena debe hacer respetar sus principios y estatutos para sumar de a mujeres y hombres dispuestos a sumar al desarrollo del país.

Bajo ese panorama, subrayó, que estos lineamientos deben ser obligación para nunca desligarse de la agenda de no mentir, no robar y no traicionar con hechos y prácticas.

"Los estatutos de Morena son claros debe privilegiar a personas que estén comprometidos con las transformación del país. Están obligados a comprometerse con la agenda a no robar, no mentir y no traicionar, en los hechos, en la práctica y en los actos".