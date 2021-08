Los ambulantes en las principales calles del corazón de Puebla, al igual que las obras heredadas por la administración de Claudia Rivera, son temas prioritarios en la agenda de Eduardo Rivera.

El alcalde electo, puntualizó que esas asignaciones son fundamentales a partir del viernes 15 de octubre por ser una preocupación de la comunidad.

#Ahora 💡 El presidente municipal electo, @eduardorivera01, informa sobre las reuniones que ha sostenido con los diferentes sectores y habla sobre los programas principales de su gestión.



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 30, 2021

Durante conferencia de prensa, lamentó la presencia del gran número de comerciantes ambulantes en diferentes puntos del Centro Histórico.

Pero aclaró que este conflicto social es de conciliación porque no existe una varita mágica para aclarar el horizonte inmediatamente, pero será atendido desde su primer día de trabajo.

#EnHilo 👉🏻 @eduardorivera01, subraya que ha tenido 320 reuniones de transición, cuatro con @MBarbosaMX y tres con @RiveraVivanco_ con la que le faltan dos de entrega-recepción.



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 30, 2021

Obras heredadas

Rivera Pérez al referirse a las diversas obras en proceso que recibirá de la presente gestión, unidas a otras que han presentado daños, precisó que no es lo ideal dejar obras inconclusas porque el proceso de transición de las mismas se complica pero espera una buena conclusión y la póliza de seguro haga efectiva la rehabilitación en el segmento dañado.

"Lo ideal no es arrancar obras al cuarto para la hora porque el proceso de supervisión se complica. Estás en un proceso de entrega-recepción, se trata de que todo funcione para que entrando la administración inicie bien. No comparto que las obras se dejen (en proceso)", subrayó.

Bajo esa perspectiva, insistió que realizará una revisión a fondo de todas las obras, sus condiciones, calidad y los contratos que se encuentren desde el 15 de octubre.

"Nosotros vamos a ser vigilantes porque en este momento no somos gobierno y no podemos hacer nada; sin embargo, yo exigí que se dejen las obras bien hechas, de manera adecuada y con calidad, porque el problema no es solo para el gobierno, sino para los ciudadanos".