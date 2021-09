Después de la instalación del Bando Solemne y guardia de honor al lábaro patrio, Claudia Rivera reprobó la ausencia del gobernador Miguel Barbosa por invisibilizar al ayuntamiento poblano.

Precisó que en la Puebla libre, un acontecimiento similar ocurrió en 1863 por el sitio de la Angelópolis, generado por un imperio.

Recordó que este desdén, representa el desconocimiento de la historia nacional y genera confusión entre la clase política.

"Como dice el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desconocen totalmente su historia", subrayó.

Rivera Vivanco —priorizó— que los Bandos Solemnes salen o emanan de los ayuntamientos.

Además calificó como un error por tratar de invisibilizar o querer invisibilizar a los municipios no únicamente al de Puebla, sino a los 217 municipios, además a sus autoridades auxiliares.

"Eso es muy grave porque eso es invisibilizar y quitarle su reconocimiento a los 217 ayuntamientos".

Insistió que las autoridades estatales están muy confundidos o desconocen la historia nacional y universal.

"Por eso, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quién no conoce su historia no sabe de dónde viene y no sabe por dónde está parado; sí corremos el riesgo de repetir los errores del pasado".

Recapituló que el único antecedente que tiene esta ciudad de Puebla de que se hayan brincado al Ayuntamiento, ocurrió en 1863 por un mandato del imperio y justamente se realizó para sitiar y tomar a la Angelópolis por las fuerzas armadas del imperio francés.

"Esto es grave, imagínense, no conocerlo; en qué lado de la historia se van colocando quienes invisibilizan la municipalidad que además está reconocida constitucionalmente, que es un órgano autónomo, pero sobre todo lo que representa, es en este parteaguas".