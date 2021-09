Hasta este lunes 6 de septiembre, las obras de rehabilitación de El Parián llevan un 83 por ciento de avance y con inversión de 2.3 millones de pesos, son supervisadas por los peritos del Instituto de Antropología e Historia (INAH), advirtió el responsable de la Secretaría de Movilidad, Jorge Eduardo Covián Carrizales.

El funcionario municipal también señaló que las obras de remodelación en El Parián terminarán antes del miércoles 15 de septiembre y externó que estas no serán clausuradas o detenidas por tratarse de obras menores que no requieren de permiso.

Tras las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acerca de la falta de permisos para realizar la obra, el funcionario municipal insistió que tienen el acompañamiento de la autoridad Federal en el proceso.

Puntualizó que el recurso se direcciona para el mantenimiento de las fachadas, bancas, la instalación de mini parklets, iluminación solar, renovación de maceteros, en reposición de los guardapatines y pintura.

Bajo esa perspectiva, dijo que el proyecto se confirmó con la participación de los artesanos de la zona y vecinos, pero el desarrollo siempre está supervisado por especialistas.

"No tenemos ningún problema con el INAH, por tratarse de una obra menor, ellos cuentan con el proyecto, solo se ha detenido por problemas de las lluvias, no por carecer de permisos, toda vez que no es una intervención mayor", subrayó.