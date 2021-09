La vida política de Claudia Rivera, después del jueves 14 de octubre, se mantendrá activa en el panorama nacional, pero aún no define el rumbo.

La alcaldesa reveló que ya descartó una de sus invitaciones laborales, pues tenía que separarse del cargo de primera regidora del Ayuntamiento.

Claudia Rivera, aclaró que existe una para continuar su interacción en el escaparate de la vida pública defendiendo la playera de Morena.

Insistió que a partir del viernes 15 de octubre, ya podrá revelar a dónde ingresará a trabajar.

Claudia Rivera recapituló que en Puebla continuará su vida en la sociedad como activista ciudadana, apoyando a diversos grupos de la comunidad.

La defensa del agua, aseguró, será una de sus prioridades a partir de la segunda quincena de octubre.

Aunque ha ido rechazando algunas propuestas, la alcaldesa destacó que será hasta concluir su cargo como presidenta municipal de Puebla cuando se defina por alguna de las invitaciones que ha recibido.

Finalmente, Rivera Vivanco expuso que la oferta laboral no es de Puebla capital únicamente, sino de la esfera de la Federación.

"Mi convicción es la misma que les he plateado; los ciudadanos me dieron un encargo, un mandato y hasta el último minuto, en este momento solo estoy enfocada en cerrar fuerte mi administración, eso me ha dicho decir que no, por el momento a las ofertas que me han llegado".