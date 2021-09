"Esta administración municipal no dará nuevas plazas sindicales", ratificó Claudia Rivera, luego de recordar que en la revisión contractual de este 2021, se entregó únicamente el 4.1 por ciento de aumento directo al salario a la base gremial.

La alcaldesa silenció la declaración del grupo de trabajadores relacionados con el exlíder, Israel Pacheco Velázquez, quien la víspera, sin presentar pruebas, dijo que la gestión otorgaría 45 plazas aprobadas por la presidenta municipal.

Además, reveló que desde el agosto previo, la administración municipal giró una circular a través de la Secretaría de Administración donde se informa también del cierre de plazas temporales y por honorarios.

"Desconozco que es lo que estén comentando, pero se pueden acercar a la Secretaría del Ayuntamiento de Puebla. No dejaremos nuevas plazas porque ya estamos en el cierre y ya no hay nuevas contrataciones y no hay nuevas basificaciones".

Refrendó que a un par de semanas de concluir la gestión, actualmente no está solicitando nuevas basificaciones aunque el jueves 14 de octubre este cercano.