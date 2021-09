"Mientras yo no tuve recursos extras en los primeros dos meses de mi gobierno, la administración entrante contará con más de 300 millones de pesos", refrendó Claudia Rivera Vivanco al valorar el trabajo de transparencia en tiempo real de su gestión.

Además, reveló, que en los diferentes encuentros de la entrega-recepción, el equipo del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez no ha revelado ninguna inquietud sobre carencias sobre la información entregada.

Refrendó que con 300 millones de pesos etiquetados, su gobierno ha garantizado a las siguientes autoridades la continuidad de la dotación de los servicios básicos y el pago de todas las prestaciones de trabajadores de oficinas y las correspondientes a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Las pagos de ley de la fuerza laboral, los servicios, energía eléctrica, los del agua, etcétera, etcétera, todo está cubierto y ya hay un remanente extra".

Recapituló que en las arcas municipales existe un ahorro para el uso de los primeros dos meses de su sucesor Eduardo Rivera Pérez.

"Eso no me ocurrió a mi, que me entregarán a mí recursos de libre disposición, pero se trabajó", reiteró.

Rivera Vivanco puntualizó que esta acción de entregar recursos a la autoridad siguiente sin importar el color del partido político, es un hecho inédito que todas las autoridades subsiguientes deberán preservar cuando les toque entregar el control del ayuntamiento.

Insistió que esta actitud propositiva de su administración marca un antes y un después porque termina con la demagogia y las viejas prácticas de los partidos políticos anquilosados, que siempre privilegian a sus correligionarios y amigos en lugar de al pueblo como sucede con las gestiones de Morena.

Además, advirtió que como los ciudadanos y sus fieros críticos han observado, todos los movimientos financieros se han transparentado en tiempo real en el micro sitio del ayuntamiento.

"Cómo debe de seguir siendo, se notarán todos los movimientos financieros de forma clara y en diciembre podrán observar los estados financieros de la administración, notarán como hay recursos, para que el día uno del 2022, para continuar con acciones a favor de la ciudadanía", dijo Claudia Rivera.

Bajo ese panorama, recordó, que Eduardo Rivera recibirá un gobierno libre de deuda pública, creada por las autoridades de esos partidos políticos anquilosados, mencionó.

"Nosotros hicimos algo que ninguna autoridad municipal haya hecho, nosotros hemos demostrado que aún con todas esas características negativas creadas por la pandemia de Covid-19 y en medio de la pandemia se han mantenido las finanzas sanas del ayuntamiento y aparte se logró pagar la deuda histórica del ayuntamiento, la verdad la siguiente autoridad no necesita endeudar al ayuntamiento".

Puntualizó que en las múltiples reuniones al equipo y representantes del próximo gobierno, sí han compartido toda la información.

"En materia de seguridad hemos tenido muchas reuniones, pero nosotros seguimos con la misma actitud para proporcionar información y si consideran que falta información se las compartimos".

En ese contexto, consideró que algunas personas tienen ciertas fortalezas en algunos temas, pero les costará trabajo para entender otras.

"Esto también ocurre pero el equipo está ahí, con la apertura para informar todo lo que quieran, en seguridad han sido muchas reuniones y todas las reuniones han sido públicas esa es la gran ventaja, cualquier ciudadano puede entrar al portal del ayuntamiento y puede constatar todos los movimientos financieros de forma clara".