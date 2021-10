A más de un año y seis meses de la invasión del Covid-19 a territorio nacional, al seno de la administración del municipio de Puebla, únicamente 1 de cada 100 trabajadores no se quiere inocular.

El responsable de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Sanitarios, Gustavo Ariza Salvatori, advirtió que ese grupo minúsculo de empleados del pueblo "aún tiene tiempo para recapacitar".

Pero aclaró que el 100 por ciento del personal de la dependencia a su cargo, afortunadamente ya se vacunó con ambas dosis.

“No, no son muchos trabajadores que no quieren vacunarse, sí hay algunos, yo creo que un dos por ciento del total porque de cada 100, uno, no va por sus dosis, no hay muchos casos".

Subrayó que ese segmento de trabajadores de la administración están en su derecho de no quererse vacunar por los motivos que presenten.

Recordó que la inoculación en México, derivado de la orden del gobierno de la Federación no existe la obligación para vacunarse.