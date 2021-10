Al negar la sindicalización de familiares, amigos, recomendados o invitados de último momento, Claudia Rivera pidió a la fuerza laboral del Ayuntamiento a no dejarse manipular por rumores.

Después de dar su último informe de labores al frente de la administración municipal, la alcaldesa advirtió que ninguna persona allegada o cercana a ella heredará alguna plaza gremial.

Las palabras de Rivera Vivanco surgen luego de que un grupo de sindicalizados relacionados con el exlíder Israel Pacheco, afirmó que la presidenta municipal tiene un equipo que basificará antes del viernes 15 de octubre.

La alcaldesa refrendó que por convicción partidista no entregará esas plazas y mucho menos, de última hora.

"No, cómo creen; de una vez aclaró que yo no podría sindicalizar a un familiar. No puedo contratarlo y después basificarlo porque la ley no lo permite; yo misma, aunque se permitiera, no lo permitiría y mucho menos ese tipo de concesiones laborales".

Claudia Rivera destacó que no se ha dado a conocer nada sobre las supuestas plazas de última hora por lo que afirmó que son rumores mal intencionados.

"Hago la invitación a no guiarse por rumores que causan muchísimo daño, porque hay grupos que carecen de capacidad", subrayó.

Insistió que su gestión no tiene considerado la entrega de ninguna nueva plaza sindicalizada.

El acuerdo

En la firma del acuerdo salarial 202, en donde los agremiados obtuvieron el 4.1 por ciento de incremento salarial directo, sin embargo, por primera ocasión no se negociaron bases para trabajadores.

Las basificaciones se desarrollarán en otros momentos y circunstancias porque en esa ocasión la economía afectada por el Covid-19, lo cual no permitió ampliar el panorama de beneficios.

La alza salarial fue retroactiva a partir de la primera quincena de enero del 2020 para los entonces mil 684 agremiados.