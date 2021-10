"La división entre protagonistas de la vida política nunca ha sido buena, pero Claudia Rivera, durante su gestión ha entregado las metas programadas", advirtió la presidenta del consejo nacional de Morena, Bertha Luján.

Al concluir el tercer informe de la alcaldesa, priorizó que esa desunión, es un aspecto muy malo que se debe evitar a futuro porque siempre termina afectando, pues señaló que sí afectó para aterrizar algunos proyectos.

"Cuando hay falta de coordinación se nota la falta de resultados, pero ella ejerció presupuesto e hizo lo que prometió, da cuentas claras a la ciudadanía y aquí está el resultado".

Subrayó que Claudia Rivera tiene todo su apoyo en lo desarrollado en estos tres años, esperando que otros alcaldes entreguen buenas cuentas como hace la aún alcaldesa.

"En el caso de Puebla hizo falta diálogo entre instancias de gobierno y no ayuda que caminen por rumbos diferentes; creo que el proyecto de la ciudad estuvo claro y en este sentido debió haber un acompañamiento como lo hubo del gobierno federal".

Bajo esa perspectiva puntualizó que la historia se encargará de juzgar la actitud, pero recordó que ese precepto se establece en la Constitución y no alguna ocurrencia.

"No podemos nosotros decir sí o no; entiendo que la autonomía es un elemento que está en la constitución y no lo está inventando Claudia, hacer valer la autonomía que está en la norma, vio que era necesario que se debe hacer".

Indicó que la unidad y diálogo pudo evitar los conflictos, pero a veces no se puede porque las diferencias se ubican en espacios incomprensibles.