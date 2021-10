Los regidores aprobaron por 17 votos a favor y cinco en contra de los panistas: Enrique Guevara, Carolina Morales, Jacobo Ordaz y Luz Rosillo, y la priista Silvia Tanús, la entrega de 100 bases sindicales en sesión extraordinaria de Cabildo.

Después del cónclave, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, en compañía del Síndico Gonzalo Castillo Pérez y el Secretario General del Ayuntamiento, Damián Romero Suárez, advirtió que confía en que su sucesor Eduardo Rivera Pérez, no comience una cacería de brujas o una venganza política en contra de los trabajadores basificados.

La alcaldesa reprobó la manifestación encabezada por el líder sindical Gonzalo Juárez Méndez, en la que un grupo de agremiados voló la ventana de la puerta de Palacio Municipal, rompió una de las hojas de cristal de la puerta de la oficina de Turismo, además de quemar algunos guarda-vallas.

Minutos antes de la aprobación, Juárez Méndez arribó a la alcaldía para intentar ingresar al salón de Cabildos y así impedir el desarrollo de la sesión, pero no logró. En su intentona golpeó la puerta junto con sus simpatizantes.

Los ánimos se exacerbaron más cuando los regidores del PAN —Enrique Guevara Montiel, Carolina Morales, Luz Rosillo y Jacobo Ordaz—, arribaron a la entrada del Ayuntamiento tratando de ingresar al Ayuntamiento cuando la sesión de Cabildo ya estaba en desarrollo, tocando la puerta y gritando que los dejarán pasar.

Los sindicalizados se envalentonaron más y trataron de derribar la puerta, pero su líder impidió el desenlace fatal, al advertir que la protesta no debería tener tintes violentos, sin embargo, algunos sindicalizados quemaron por lo menos seis cubrevallas.

Defienden legalidad

Damián Romero, Secretario General del Ayuntamiento, subrayó que las bases las otorga el Ayuntamiento de acuerdo con los propios estatutos de la alcaldía, pero nunca se consensuan como dijo el líder sindical.

En ese contexto, Claudia Rivera priorizó que la protesta deriva de los interés personales y políticos de la dirigencia sindical, pero no de la razón legal que asiste al Ayuntamiento que preside.

Recordó que ese tipo de acuerdos con la Cuarta Transformación no se dan porque las bases derivan de la legalidad y no de arreglos en lo oscurito como en el pasado.

El Síndico, Gonzalo Castillo recordó que la acción de otorgar bases copete exclusivamente al Ayuntamiento conformado por la alcaldesa, regidores y Secretaría General.

Mientras la conferencia de prensa se desarrollaba, los inconformes que estuvieron afuera casi dos horas, se marcharon no sin antes criticar la actitud de la alcaldesa, además Gonzalo Juárez dijo que en una charla con el alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez, indicó que se analizaría el tema.

Además anunció que este martes se reunirá con el alcalde electo para dialogar y ver la posibilidad para revertir las bases, "afortunadamente hay alguien que sí escucha que sí quiso platicar, nos sentaremos para hablar de los nombramientos, seguro se revisarán, no cuentan con el aval del sindicato”.

Dijo que tanto Damián Romero y el tesorero Leobardo Rodríguez no cumplieron los acuerdos, "les quiero decir que jurídicamente están perdidas y se van a echar para abajo, yo no estuve de acuerdo con el nombramiento, no tengo recomendados”, dijo.

Respeto íntegro

En las primeras horas de la noche la noche, la alcaldesa Claudia Rivera fijó una postura —a través de redes sociales donde—, puntualizó que todo el proceso se realizó apegado a derecho y sin beneficiar a familiares como sí lo fue en el pasado.

“Se han respetado los derechos laborales. Han sido desinformados y quiero aclararles que tenga la certeza que todas las bases que corresponden al sindicato por personas que han fallecido, no se han tocado”.