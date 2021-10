Al aclarar que es "un falso debate público" la privatización del agua a través del Ayuntamiento, acompañado por el financiamiento para revertir la situación, el alcalde Eduardo Rivera Pérez advirtió que estará atento sobre la calidad que ofrece Agua de Puebla.

Recordó que la administración municipal no tiene los recursos necesarios para desprivatizar ni la competencia legal para lograr una acción de esa naturaleza.

“No es tan fácil tener las condiciones financieras. El gobierno de la ciudad para poder operar el servicio, es más, es imposible que esto sea viable financieramente hablando que el gobierno se pueda encargar de este servicio porque la administración municipal no tiene los recursos ni las competencias, ahorita, legales para llevarlo a cabo”.

En términos coloquiales, insistió, que "no son enchiladas" para lograr la remunicipalización del suministro, pero sí estará en vigilante para que la firma cumpla con las necesidades de las personas.

"No son enchiladas, la revocación de la concesión, y es muy importante aclarar que quienes tienen la última palabra es el gobierno de la ciudad; es un falso debate que se ha creado desde un principio. No fue el gobierno de la ciudad quien tomó la decisión de poder concesionar, es el congreso que tiene la facultad de otorgar y facultades, y hago la expresión de que no son enchiladas porque el problema de agua en la zona metropolitana es serio”.