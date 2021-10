La reunión con Miguel Barbosa Huerta de este viernes será para abordar temas de seguridad y el mando coordinado entre ambas instancias gubernamentales, pero no el de la generación de una zona de tolerancia.

Además el alcalde, Eduardo Rivera Pérez recordó que desde la etapa de transición se acordó dar énfasis al tema de seguridad con el gobernador en beneficio de la población.

"La coordinación con el gobierno del estado es trabajar en estos temas, el más importante fue el de seguridad pública, así lo habíamos comentado durante el periodo de un transición, lo comentamos en la toma de protesta que uno de los primeros puntos para reunirnos en esta semana".

Reveló que seguramente tendrán alguna otra reunión para tratar los otros temas que Barbosa Huerta ha comentado en diferentes ocasiones, pero el primero, el más urgente por su importancisa es el tema de seguridad pública.

Subrayó que durante el transcurso del día abordarán más temas de relevancia.

Bajo esa perspectiva, insistió que el mando de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio fue aprobado por unanimidad en el Cabildo para trabajar en un mando coordinado con la administración estatal.

"El mando que ha decidido el gobierno de la ciudad y que fue apoyado también por el Ayuntamiento de Puebla por cierto, todos los regidores aprobaron esta propuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que será un mando coordinado".

Recordó la disposición de trabajar conjuntamente con el gobernador, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para lograr mejores resultados a favor de los ciudadanos.

"Estamos en total disposición de coordinarnos con el estado, con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano para lograr un mejor trabajo y por supuesto una mayor seguridad en el municipio".

"La colaboración que antes no se tenía, ahora se notará en seguridad como parte medular de las estrategias para corregir el rumbo Puebla".

Análisis zona de tolerancia

Al advertir que su gestión analizará la zona de tolerancia a petición de las trabajadoras sexuales, aclaró que este tema es de vital importancia para su gobierno.

Señaló que con el gobernador trabajará en temas de seguridad y el ambulantaje para delinear una estrategia que mejore el panorama de Puebla.

Insistió que la asignatura sobre la zona de tolerancia no será un tema a discutir mañana, si no la necesaria coordinación que no había antes, pero será revisado posteriormente.

Rivera Pérez ponderó que tanto el estado como alcaldía no pueden trabajar por separado, menos en el tema de seguridad pública, se requiere de un mando coordinado, pero cada quien tiene su lugar.

“No se trata que el municipio quiera hacer o piense sin coordinarse con el estado y que el estado haga unilateralmente en acciones, hay total coordinación con el gobernador de que ambos mandos, el secretario de seguridad y secretaria de seguridad municipal se coordinen y trabajen”.