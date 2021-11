Al advertir que no es fiscal y que las autoridades auditables investiguen "lo que quieran" sobre los nulos recursos de libre disposición no heredados por Claudia Rivera Vivanco, al igual sobre los 14 millones de pesos entregados para la entrega-recepción, Eduardo Rivera Pérez precisó que la postura de su gobierno es clara y no va a polemizar.

El alcalde, después de la inauguración del Centro Contigo Mujer, advirtió que hasta en el tema de las sanciones o denuncias en contra de su antecesora, tampoco entrará a un debate.

Bajo ese panorama recapituló que no es juez ni auditor ni fiscal para debatir por la auditoría solicitada por el diputado panista Eduardo Alcátara, sobre el recurso de la transición, la mañana del jueves previo al interior de la LXI Legislatura del Congreso.

“La versión que expuso el gobierno es clara y no hay nada más que decir: mira, yo quiero ser claro, me gusta ver de frente, voy a corregir el rumbo de Puebla, y no voy a mirar atrás, no es mi responsabilidad, no soy fiscal, contralor o auditor, seguiré trabajando”.

Al referirse a la relación de los recursos de libre disposición demandada por el regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez, puntualizó que este tema “no es de retos, es de números, así de simple”.

Bajo esa perspectiva, sobre la investigación que pidió el diputado panista Eduardo Alcántara Montiel, puntualizó que investiguen lo que quieran. "No hay ningún problema".