"Hasta el momento, los elementos de Normatividad Comercial, únicamente están desarrollando apercibimientos, no clausuras", reveló Enrique Guevara Montiel, al advertir que el personal se encuentra en el proceso de credencialización.

El director de la dependencia, pidió a propietarios de establecimientos y organizadores de eventos a no dejarse sorprender por alguna persona que diga ser trabajador de la administración municipal.

Bajo esa perspectiva, reveló, que durante los próximos días el alcalde, Eduardo Rivera, formalizará su nombramiento, además de la serie de acciones que realizará la dependencia.

Aclaró que trabajará con lupa para revertir los cuestionamientos del sector empresarial sobre Normatividad Comercial.

“No solo de los empresarios (es cuestionada), podría adelantar que no se dejen sorprender; en este momento estamos en proceso de credencialización, no se dejen sorprender por nadie, se tendrían que acreditar y todavía estamos en este proceso”.

Enrique Guevara anunció que no se prestará a acciones turbias como tradicionalmente se presentaba en esta dependencia.

"Ustedes me conocen; no me presto a nada (irregular) y vamos a trabajar de manera formal; ya le comenté al presidente y está de acuerdo conmigo y en próximos días saldrá a formaliza y podremos comentar (la situación que vive la dependencia)".

Recapituló que hasta el momento únicamente, el personal de Normatividad ha realizado operativos, de ellos solo seis no tramitaron sus permisos para desarrollar sus eventos.

“Sí hacemos operativos; y sí hay gente que se ha pasado al hacer eventos sin autorizaciones, los estamos apercibiendo y se deben acercar para ponerse al corriente, son seis o siete los eventos registrados”.

Finalmente, pidió a los organizadores de eventos sociales acercarse al Ayuntamiento de Puebla para solicitar sus permisos para evitar algún tipo de amonestación como el que se hizo en un rodeo de la 16 de Septiembre al que solo dejó el apercibimiento y el próximo evento que quiera desarrollar deberá contar con todos los permisos.