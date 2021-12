Al negar falta de atención a la caravana migrante, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Félix Cerezo Vélez, reveló que han intervenido porque algunos centroamericanos son agresivos con efectivos de la Guardia Nacional.

“Evitamos que se peleen con los elementos de la Guardia Nacional, unos son agresivos, les avientan piedras y los ofenden, las autoridades se salen de sus casillas y ahí vamos para evitar la confrontación y no digan que se les viola sus derechos humanos, no es cierto que no haya las condiciones”, subrayó.

Recordó que el gobierno federal ha ofrecido visas humanitarias, pero al traer otra ideología o sentir, los indocumentados las desechan.

Priorizó que un número considerable de los ciudadanos que buscan llegar a Estados Unidos se quedó en San Miguel Xoxtla, los representaba de la CDH Puebla hablaron con la presidenta para darles refugio.

“Recientemente, hace dos días se quedaron en Xoxtla, venían de Fortín Veracruz, en Puebla se espera que fuera de paso pero decidieron quedarse y se quedaron en varios lugares, se querían quedar en gasolinera, la CDH habló con la edil de Xoxtla, se quedaron en un deportivo”.

Pero además dijo que en Cholula se quedaron más de tres mil Venezolanos, pero se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Los derechos humanos son de todas las personas, y en este caso a los migrantes no se les criminaliza. En esta caravana desde el sábado pasado acudimos porque no llegan los visitadores y nosotros acompañamos a estas personas y sí vigilamos que se les protejan sus derechos humanos".

Recordó que varios de los integrantes de la caravana huyen de su país por guerra u otra situación y pueden solicitar refugio.

"Los derechos humanos no son nada más para los del pueblo, los derechos humanos son las personas y los derechos humanos en este caso de los migrantes ya no se discriminalizan, ellos tienen derechos humanos porque ha habido convenciones internacionales en el que el estado mexicano las suscribe".