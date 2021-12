Después de la conclusión del plazo para la entrega de padrones de ambulantes solo dos de 21 organizaciones presentaron sus formatos a la Secretaría de Gobernación para comercializar durante la temporada decembrina.

Además el titular de la dependencia, Jorge Cruz Lepe refrendó que las áreas para los comerciantes serán parques públicos.

Reveló que durante los días previos, recorrió las calles para entregar a líderes de las agrupaciones un oficio de petición para que entregaran los padrones de agremiados.

"La intención de entregarles la petición de sus padrones fue para saber el universo de sus agremiados y de lo que nosotros pretendíamos tener como espacios de temporada", subrayó.

Bajo esa perspectiva, puntualizó que antes de la finalización del plazo únicamente la organización de El Miles y Las Pechugas, entregaron la información solicitada, mientras que las 21 restantes no cumplieron.

"De las 23 organizaciones de ambulantes que hay en el centro, solo 2 de ellas entregaron los listados que les pedimos para poder ubicar espacios para sus ventas, pero ha sido una constante la negativa, les damos diálogo, no lo quieren, les damos opciones, no quieren, les damos alternativas de empleo, no quieren. Así no se pueden generar acuerdos".