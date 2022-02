Sin revelar cuántos dueños de hoteles y moteles ya aceptaron participar en el programa para que las sexoservidoras desarrollen su trabajo al interior de los inmuebles, el director de normatividad comercial, Enrique Guevara Montiel, anunció que las reuniones con el sector empresarial se mantendrán.

En ese sentido, el funcionario no profundizó en la estrategia que plantea porque al ser un tema delicado, esperara a redondear el programa con la aprobación de todas las partes involucradas.

“Si les platicó cómo lo voy a hacer, se rompe el esquema, hay una instrucción de trabajar en el tema, lo estamos trabajando y la parte de la estrategia (si la divulgo) se puede ir”.

Reiteró su respeto a la opinión del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, quien descartó entrar al proyecto, pero puntualizó que el proyecto es positivo.

Además, pidió a hoteleros que se integren a la propuesta que la autoridad de la certeza jurídica para evitar encarcelamientos como ocurrió en la gestión 2015-2018.

“Está en su derecho y (el sector) sabrá que sí o que no, tengo pendiente una reunión con ellos, si les platico cómo lo voy a hacer se rompe el esquema, la postura ya la declaró, dijo que no se prestarían para que los vuelvan a encarcelar; no entiendo el comentario porque no ha platicado con nosotros”.

En días previos, el alcalde de Puebla capital pidió a la Unidad de Normatividad regular el tema del sexoservicio, lograr que las personas dedicadas a ese oficio entren en los moteles y casas de huéspedes a realizar su trabajo.

“Es un tema integral, entra la secretaría de igualdad, economía porque ofreceremos varias cosas, además en el tema normativo esta puesto el asunto, la regulación es muy ambigua, cualquiera que quiera regular ese tema en zona de tolerancia de todas, es un tema que se tiene mucho que trabajar”.