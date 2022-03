La administración municipal reubicará al menos 200 espectaculares localizados en diversos puntos de la metrópoli por carecer de permisos de Protección Civil, no estar instalados a distancias adecuadas y por no tener sus trámites de registro al 100 por ciento cubiertos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Michel Chaín Carrillo, reveló que las estructuras que hasta el momento han revisado son de carácter publicitario y otras denominativos.

Pero aclaró que esos instrumentos de propaganda tienen su área de oportunidad para estar en otros lugares.

Acentuó que los casos denominativos, al seno de la dependencia a su cargo identificaron que no existió vinculación entre Desarrollo Urbano y Normatividad, pero este gobierno de la ciudad busca regularlos de forma coordinada.

El referencia a los casos de anuncios publicitarios en espectaculares, insistió que se busca que cumplan con la normatividad establecida por el gobierno del estado en los temas de las licencias, distancias y sus características.

"Nosotros estamos realizando la regulación de espectaculares de índole publicitario y denominativos, queremos tener una mejor coordinación y regulación con base en la normatividad que establece la administración estatal, por lo que muchos de ellos tendrán que reubicarse".

Por ello, Chaín Carrillo adelantó que al menos 200 espectaculares tendrán que ser reubicados pero buscando que sigan funcionando bajo el marco normativo.

El secretario de Desarrollo Urbano aclaró que las estructuras que fueron revisadas y que serán reubicadas no contaban con la terminación de registro ante la dependencia, no cuentan con el aval de Protección Civil y no tienen la distancia adecuada.

"De la revisión que hicimos en campo, detectamos que estas estructuras no tenían actualizado el trámite de registro, temas de protección civil y distancia adecuada. Por eso estamos por aplicar políticas generales para regularlos".

Al final, reiteró que los espectaculares deberán cumplir con la normativa antes de proceder a otras acciones.