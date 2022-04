Luego de anunciar que incentivarán el consumo de productos del sector agropecuario de Puebla en los más de 35 mil 700 establecimientos en la entidad y una inversión por 100 millones de pesos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos Azomoza Alacio, pidió al Ayuntamiento la oportunidad de ponerse en orden en los refrendos para evitar clausuras de unidades de negocio.

Subrayó que el privilegiar la producción de todos los productos poblanos servirá para ayudar a armonizar la reactivación económica de todos los sectores que proveen de alimentos a los restaurantes pequeños, medianos y grandes.

Refrendó que la estrategia que privilegiará durante su gestión 2022-2023, es la de trabajar conjuntamente con los 10 Pueblos Mágicos de Puebla y con los que también ofertan panoramas turísticos a los visitantes.

Insistió que la entidad en cada uno de los 217 municipios tiene varios tesoros culinarios que deberán ser trasladados a las mesas de comensales para consolidar la reactivación económica.

Priorizó que uno de los primeros productos poblanos que ya se ofrecen a las y los poblanos, además de a los turistas, es el café poblano tanto de los municipios serranos como mixtecos porque su calidad es indiscutible.

Advirtió que trabajando de esta forma globalizada con los productos poblanos, la economía del sector restaurantero y la de los productores se reactivará como estaba antes de la invasión de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020.

La gran misión, dijo, es la de invadir al sector restaurantero poblano con la cocina del estado, sin olvidar esos grandes manjares de temporada como el Chile en Nogada y el Mole de Caderas.

Bajo ese panorama productivo, valoró, el de las bebidas espirituosas como el mezcal que se produce con gran éxito internacional.

El crecimiento de la industria restaurantera poblana, dijo, se consolidará con inversiones de 100 millones de pesos durante este año para reactivar a los corredores gastronómicos de la Angelópolis y la gran zona metropolitana.

Subrayó que el camino hacía la recuperación económica comienza a notarse en medio de esta pandemia del SARS-COV-2, que hasta el momento ha dejado 30 negocios cerrados.

Los inversionistas locales y de otros estados han regresado a tomar los proyectos que el Covid-19 no dejó crecer o nacer en corredores del corazón de Puebla y en Angelópolis.

Valoró que durante los últimos nueve meses de 2022 se proyecta la apuesta en marcha de 40 establecimientos en beneficio de los comensales.

"Se inaugurarán restaurantes y algunos que cerraron regresarán en Osa Mayor en donde ya hay un nuevo crecimiento ha habido un incremento considerable de empresas que vienen de fuera, vamos por buen camino, creo que sí habrá repunte en la economía".

Las nuevas unidades de negocio impulsarán la creación de 500 fuentes laborales directas que también generará derrama económica al estado.

Piden chance de ponerse a mano

Precisó que no quieren condonación de pagos de impuestos, pero sí tiempo necesario para lograr ponerse a mano con el pago de refrendos y evitar más clausuras.

Reveló que semanalmente la Unidad de Normatividad, clausura cinco establecimientos por carecer del 100 por ciento de la documentación, como el refrendo, que no se niegan a pagar pero si necesitan de la sensibilidad de la autoridad para evitar cierres y parálisis de empleos.

El dirigente empresarial, indicó que ojalá y el Ayuntamiento en sus visitas den chance de conocer los documentos que necesitan para ponerse al corriente, sin clausuras.

"Está bien que vayan, si venció el plazo del refrendo, pero no es necesario que clausuren, sí sancionarlo, pero si clausuran a los negocios, los negocios no van a tener con qué pagar, de por sí estamos hoy padeciendo la cruda de la pandemia y hoy cada vez que clausuran un negocio es muy probable que no pueda volver abrir".