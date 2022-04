Luego de la violencia suscitada en los últimos días en la capital, el alcalde de Puebla, indicó que la mayoría de esos hechos perpetrados derivan por ajustes de cuentas entre delincuentes.

En días previos, el gobernador de Puebla señaló que la inseguridad se ha incrementado la metrópoli a causa de este tipo de actos.

Advirtió que algunos casos o en la gran mayoría de las acciones violentas que se han visto no solo en Puebla capital, sino en otros municipios de la entidad.

"Como lo expresó la autoridad estatal, un ajuste de cuentas entre sujetos o personas vinculadas en acciones delictivas".

El alcalde de Puebla también precisó que varios casos ya están radicados en la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad dedicada para resolver los delitos.

"No quisiera ahondar más, desde que me preguntaron el hecho en concreto, tenemos una colaboración estrecha con fiscalía, ellos darán con los responsables; seremos cautos para no entorpecer las investigaciones y dar con los responsables”.

Recapituló que la administración municipal tiene una colaboración estrecha con la FGE para atender los hechos violentos que se están registrando en la Angelópolis.