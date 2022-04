La administración municipal multará a propietarios de negocios establecidos que instalen cualquier tipo de objetos en vía pública para apartar lugares, la infracción será de mil 666 pesos.

Durante la comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, los regidores aprobaron, con cuatro votos a favor y una abstención sancionar a quienes eviten la libre circulación.

Durante la sesión extraordinaria, la directora de Control de Tránsito, María del Rayo Ramírez Polo, indicó que la instalación de cualquier tipo de objetos son puestos recurrentemente en calles del Centro Histórico, situación que direcciona por lo menos a desarrollar un operativo por semana.

Pero como no se sanciona, estas acciones al margen de la ley siempre reinciden, acentuó.

Además, del Centro Histórico, se encuentran la 25 Poniente en el segmento de ventas de azulejos, calle Fresnos, 2 Norte y 6 Oriente.

Reveló que los uniformados no tienen facultades para multar, solo retiran desde cajas, botes, postes y hasta macetas objetos y los trasladan al corralón a través de una grúa por ser una gran cantidad.

Bajo esa perspectiva, el director de la Unidad de Normatividad, Enrique Guevara Montiel, indicó que durante las supervisiones que han realizado observan esa acción reiteradamente, pero tampoco pueden multar porque no se encuentra establecido en el Código Reglamentario.

Normatividad ha realizado, del 15 de octubre de 2021 a la víspera, 237 visitas a negocios formales, dando 193 sido exhortos, 32 sanciones y 12 clausuras.

Recordó que los supervisores revisan cuatro documentos, de no existir uno, se procede a una multa de nueve mil 622 pesos; pero la penalidad por obstruir la vía pública por parte de los establecimientos no existe, por esto se propuso establecer esto para evitar una conducta que no puede continuar.