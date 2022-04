Más de 600 amparos ha perdido la concesionaria Agua de Puebla para Todos, por lo que ha tenido que reconectar al 90 por ciento de dichos usuarios que buscaron a la justicia federal.

Así lo informó uno de sus principales detractores, el activista Omar Jiménez, quien ha llevado una cruzada contra el mal trabajo de la empresa perteneciente a Concesiones Integrales.

En entrevista, informó que la concesionaria de agua en Puebla o Concesiones Integrales S.A. de C.V, sigue violentando las leyes así como tratados internacionales con constantes cortes de su servicio, por lo que desde 2015 ha ganado seis centenares de amparos que ha interpuesto, 15 de ellas este año.

Y es que la empresa no solo se limita a hacer cortes de agua a morosos, sino también a los drenajes, lo que constituye una violación a los derechos humanos.

“El día de hoy en San Ramón reconectan el servicio de agua y drenaje consecuencia de que se presentó una demanda de amparo y nos otorgaron la suspensión provisional”, informó.

Por lo tanto, Omar Jiménez, indicó que la concesionaria de acuerdo al título de concesión, carece de facultades para realizar todo tipo de acto jurídico lo que significa que no puede requerir pago, ni cobrar las cantidades por los conceptos que proporciona, tampoco realizar cortes de servicios.

Aclaró que toda esa responsabilidad, quién tiene facultades de realizarlo es el órgano del estado regulador, en este caso el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).

No obstante, en la práctica qué es todo lo contrario y Agua de Puebla realiza los cortes diariamente a decenas de familias poblanas que por algún motivo no han pagado su servicio.

Explicó el activista que el artículo 110 de la Ley del Agua, determinar que la concesionaria está obligada a notificarle en tiempo y forma legal los estados de cuenta de cada uno de los usuarios, para que esto sepan la fecha de vencimiento la cantidad a pagar por los conceptos.

Sin embargo, hay una omisión grave toda vez que la concesionaria de agua no cumple con lo establecido, ya que deja de notificar los estados de cuenta a los usuarios, quienes desconocen el monto a pagar, así como la fecha de vencimiento, “es una actitud mañosa”, dijo.

“Al realizar el corte de servicio rompe el marco constitucional, Agua de Puebla no tiene facultad de realizar los cortes segundo no exhiben mandamiento judicial toda vez que no han realizado ningún juicio en contra del usuario”, sostuvo.

Además añadió que en ninguno de los casos que ha defendido, han acreditado que el usuario tenga un adeudo.

“Violan el principio de certeza jurídica contenido en el artículo 14 y 16 de la Constitución. Además es facultad del presidente municipal ponerle un freno a estos cortes ilegales de agua y de drenaje toda vez que si está concesionado el servicio de agua la afectación la causa en territorio municipal y en términos del artículo 115 de la Constitución quién tiene facultades o quién es el mandatario es Eduardo Rivera Pérez”, afirmó Omar Jiménez.

Indicó que ante toda esta omisión de varias autoridades, las demandas de amparo que han presentado por concepto de corte de servicios, son ante los diferentes jueces de distrito con sede en San Andrés Cholula.

“Nos han otorgado la suspensión provisional esto significa que el juez ordena la reconexión de los servicios de manera inmediata toda vez que está invocando tratados internacionales”

Indicó que en el Artículo 25, punto 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona que el hecho de no tener acceso al agua se le puede poner en riesgo la salud y la vida de los habitantes de esa casa habitación.

“Además de que estamos viviendo todavía las secuelas de una pandemia qué es una emergencia sanitaria y peor aún el corte del drenaje los convierte en parias, excluyendo los de la sociedad violentando sus derechos a la libertad a la dignidad a la salud a una vivienda digna y decorosa atentando contra los adultos mayores con personas con discapacidad con enfermedad crónica degenerativa y violentando el interés superior del menor”, insistió.

Concluyó que la salida es promover la demanda de amparo para que un juez Federal ordena la reconexión de los servicios de agua y drenaje de Agua de Puebla les vulnera insisto sin tener facultades para ello.