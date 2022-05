Los 46 supervisores de movilidad serán los encargados de impedir la presencia de los franeleros o viene, viene en las calles donde estarán ubicados los cuatro mil 638 parquímetros. Además el alcalde Eduardo Rivera Pérez, anunció que los franeleros no contratados por la administración municipal tendrán la oportunidad de acceder a microcréditos y ojos a cursos de capacitación.

"Las personas que no hayan cumplido el perfil, no hayan sido seleccionadas o no tengan el aval social, tendremos que ofrecerles otras alternativas, pero no podrán realizar el trabajo de franeleros porque no se va a permitir a través de los agentes viales que cobren a quienes se estacionen en donde estarán los parquímetros".

En ese sentido, subrayó que los agentes viales tendrán dos objetivos fundamentales: cuidar el vehículo, la normatividad, además de orientar a la población sobre el uso de los parquímetros rotativos.

Las funciones que desempeñará el nuevo personal serán no necesariamente que haya personas en vía pública cobrando, sino el de asesorar a conductores, insistió.