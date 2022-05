El inicio del proyecto de estacionamientos seguros o rotativos a través de los parquímetros, no implica infracciones a partir de ese instante, pues tendrá un período de gracia por 15 días para socializar el proyecto entre poblanos y visitantes.

El Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez, precisó que aún no existe una fecha para poner en marcha el sistema, pero adelantó que será después del lunes 16 de mayo.

El funcionario municipal señaló que la meta es adaptar a conductores al nuevo sistema de estacionamiento en las calles del Centro Histórico y sus primeros 4 mil 638 cajones.

Anunció que el próximo lunes, la Secretaría de Infraestructura y Movilidad tendrá un encuentro con los responsables de la empresa Parkimovil para pulir los detalles y conocer el día del comienzo de las operaciones.

"Ya daremos detalles la siguiente semana, la fecha la daremos a conocer la siguiente semana, es una proyección (para el 16 de mayo), pero puede variar".

Indicó que el personal de la administración municipal continúa pintando los cajones, pero aclaró que no existe ningún atraso; únicamente suman 200 de los más de 4 mil que estarán en la Angelópolis.

Recapituló que no se trata de retraso, sino de una programación, pero depende añadió del número de cuadrillas que trabajan por las noches.

Insistió que no se instalarán parquímetros enfrente de las entradas de los habitantes en casas del Centro Histórico, al exponer que se respetará su espacio.

El concurso indica a través de sus bases que considera ocho meses para el ejercicio fiscal 2022; 12 meses para el ejercicio fiscal 2023 y nueve meses para el ejercicio fiscal 2024; el período de servicio deberá ser a partir de la firma del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2024.

Costo por parquímetros en Puebla capital

La primera hora será gratuita, la segunda y la tercera hora costará 5 pesos y la cuarta 10 pesos; el automovilista pagará 20 pesos por las cuatro horas permitidas, después de ese periodo no podrá estacionarse.

El tiempo máximo de estacionamiento será de cuatro horas, acción que será monitoreado por los supervisores de movilidad, que tendrán un salario de analista B.

Las personas con discapacidad y habitantes sin cochera no pagarán el tiempo máximo de estacionamiento.

El proyecto contempla seguro contra robo total, daños y cristalazos; en el primer caso se pagará un deducible de hasta 5 mil y mil para el segundo.

Cargo Móvil opera en 16 estados de territorio nacional y en ocho municipios de la entidad como San Pedro Cholula y Zacatlán, con Puebla suma nueve.

Blinkay S de RL de C. V., Mec Corporativo Informático y Mantenimiento, S. A. de C. V, Grupo Globarx S. A. de C. V., Donner Rech S. A. de C. V.. People and Wheels S de RL de C. V. y Operadora de Estacionamientos Viales S. A. de C. V., son las empresas que intentaron ganar la licitación nacional.