Al descartar cambiar a alguno de sus secretarios, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera precisó que sí puede existir un ajuste con un par de directores por no generar las expectativas esperadas.

"Todas la áreas están en evaluación permanente; por ahí, tengo en la mira a dos directores que todavía no están dando el ancho en las tareas que les he encomendado, no es el caso de los secretarios".

Recordó que al interior de su administración todos los funcionarios están en constante evaluación, por eso no aceptará que en su equipo se equivoquen en sus labores encomendadas antes de comenzar la gestión.

"Tengo que decirlo, si alguien se equivoca o no da los resultados que están esperando los ciudadanos y que exijo como presidente municipal, entonces no tendré ninguna duda en hacer un cambio o remoción".

Insistió que en el Ayuntamiento de Puebla se ha tomado esta clase de acciones, pues reiteró que también evalúa constantemente a los secretarios.

"Acá absolutamente todas las tareas de la administración son permanentes; así para que se den una idea, me.entregan un reporte cada ocho días en reunión de gabinete sobre las solicitudes ciudadanas para que se haga bien el trabajo en este Ayuntamiento".

Reveló que hasta este miércoles 18 de mayo, la administración ha recibido más de 16 mil solicitudes, que son revisadas para dar el cumplimiento total y para supervisar el trabajo de los servidores públicos.

"En el pasado la ciudad iba con mal rumbo, ahora con el trabajo y constante supervisión vamos con un buen rumbo, siempre supervisando para que las obras no se las lleve 'la tostada', todo lo planeamos, supervisamos todas las obras y acciones de los servidores públicos".