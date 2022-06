Alrededor de 200 giros negros han sido clausurado desde el 15 de octubre previo, reveló el titular de la Unidad de Normatividad Comercial, Enrique Guevara Montiel, después de revelar que en algunos antros los uniformados de la SSC, Ejército y policía estatal; sí han encontrado estupefacientes.

Precisó que la mayoría de las clausuras derivan por mantener clientela, después de los horarios de cierre permitidos en sus licencias, se trata básicamente bares y afters.

Ante esa perspectiva llamó a los propietarios de establecimientos de la vida nocturna a colaborar para evitar enfados.

“En cuanto al tema de los after, precisamente muchas de clausuras son por exceso de horario y nos damos cuenta que funciona en este tipo de situaciones; las clausuras son molestas, pero si no violan el horario no reciben la molestia, el horario máximo es hasta las tres de la mañana”.

Aclaró que los operativos en bares, tables y afters para evitar la venta de cualquier tipo de droga y alcohol adulterado, puntualizó que ese tipo de acciones únicamente lo despliegan los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército y policía estatal.

Insistió que los supervisores de Normatividad únicamente revisan los documentos oficiales del Ayuntamiento.

Bajo ese panorama, priorizó que los efectivos de seguridad y la milicia, sí han encontrado drogas o algunos estupefacientes.