Mientras no exista educación, prudencia y cultura vial integral de toda la comunidad, los incidentes ciclistas se mantendrán presentes, advirtió el secretario de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado, al advertir que en la gestión del pasado por todas partes se desarrollaron ciclovías, pero el índice de accidentes se incrementó.

Además priorizó que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez está desplegando una campana publicitaria de respeto entre los actores que conducen unidades motoras, pedalean y peatones para respetar las señaléticas viales.

El objetivo del programa Ponte Vivo para comenzar a mejorar los hábitos de la población para armonizar la convivencia entre los habitantes de Puebla.

Bajo este panorama, acentuó que el carro ciclista también debe de respetar el sentido de las ciclovías.

"Seguramente el tema de la movilidad tiene que verse desde un punto de vista de cultura y educación, creo que nos falta mucha educación en Puebla para poder entender que la movilidad tiene que ser integral", subrayó.

Recordó que en la estructura de movilidad en primer lugar está ubicado el peatón, luego los ciclistas, después todas las unidades motoras —motocicletas, automóviles, camionetas y camiones— porque la movilidad debe ser debe ser una acción integral.

"Debemos entender esta situación porque los accidentes son por imprudencia de la gente, muchas organizaciones o colectivos se toman de eso y comentan que hace falta estructura vial. No, yo creo que nos hace falta educación."

Ante es panorama, refrendó, que no solo es llenar la ciudad de ciclovías, como indican algunos colectivos.

Subrayó que los propios colectivos ciclistas han revelado de un incremento en las muertes viales de ciclistas, ocurridos el año previo, cuando se desarrollaron ciclovías.

"No sirve que tengamos infraestructura ciclista o infraestructura de movilidad, si nosotros no la respetamos, nosotros tenemos que entender la movilidad integral, no vamos solo por una movilidad ciclista".