El oportunismo de diputados y regidores de Morena, arropado por exregidores y extitulares de áreas de la gestión del pasado, desvirtuaron el movimiento de un grupo de comerciantes y vecinos del barrio de El Carmen, opositores a la instalación de parquímetros en esa zona de la metrópoli.

El empresario Alejandro Morales pidió al diputado morenista, Iván Herrera Villagómez, a la regidora, Elisa Molina Rivera, además al exregidor Jorge Iván Camacho Mendoza y a un exfuncinario del gobierno previo, retirarse del lugar donde se instaló una mesa para la conferencia de prensa.

Pero Herrera Villagómez, Camacho Mendoza, Molina Rivera y el exempleado de la administración municipal anterior, únicamente se pasaron a la parte de atrás del improvisado escenario.

"Me he opuesto a que esto no pase, no quiero a los políticos; odio a los políticos porque solo ven para sus intereses y no los del pueblo, además siempre se creen superiores, aunque son servidores de nosotros y del pueblo. Eso es lo malo de todos esos políticos. El día que nosotros queramos hacer un mejor mundo, los políticos deben desaparecer, por eso les pedí que se alejaran porque esto es una lucha de nosotros".

El exregidor de Morena, Edson Armando Cortés Contreras, justificó las presencia de sus compañeros de partido.

El exregidor y empresario, subrayó que es vecino del pintoresco Barrio desde hace más de dos décadas, además de tener un local de serigrafía.