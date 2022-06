Regidores y diputados de Morena intentan llevar agua a su molino en el tema de parquímetros en el Barrio de El Carmen, censuró el Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez al advertir que los morenistas no tienen calidad profesional ni moral porque su gobierno tuvo echo un asco el Centro Histórico.

"Es cierto, hay personajes de Morena que están metidos en este supuesto descontento; están algunos regidores, diputados, han llegado, un exregidor y es lamentable que se presenten a este juego político donde no lo hay”.

Pero precisó que el proyecto sí está socializado, además de privilegiar el diálogo con las y los ciudadanos, sin olvidar al sector empresarial.

Acentuó que representantes del Ayuntamiento sí han sostenido comunicación directa con los vecinos y comerciantes de manera personal a través de la subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez López.

Reprobó el interés de los morenistas por manchar este sistema que busca ordenar el espacio público en beneficio de toda la comunidad y no de unos cuantos.

“La comunicación es directa con la ciudadanía, con los comerciantes, no nos intimidarán estos personajes de Morena. El proyecto es positivo es transparente, ahí están los número y datos”.

Bajo ese horizonte recordó que el gobierno municipal del pasado, tenía "hecho un asco" el Centro Histórico, no pudo ordenar al comercio informal ni su proyecto de parquímetros pese a promoverlo.

“Algo que no hicieron, que su partido y su gobierno no pudo hacer, su partido tenía echo un asco el centro histórico, tenía inseguro, desordenado el centro histórico, no tienen calidad profesional ni moral para usar el tema de manera política”.