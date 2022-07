Al revelar que franeleros y propietarios de establecimientos están borrando las líneas de los cajones de estacionamientos rotativos, el Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez anunció que todos los automotores sin placas serán enviados al corralón municipal.

Además precisó que en la 2 Oriente está prohibido estacionarse, derivado del ajuste desarrollado, luego del arranque del proyecto de reordenamiento vial.

Acentuó que el tiempo de prueba se ejecutó con la certeza de adquirir conocimientos para proyectar a dónde implementar más o restar cajones, acción realizada en la 2 Oriente entre la 5 de Mayo y 2 Norte.

Recapituló que se siguen repintando los cajones porque existen casos donde los viene viene los despuntaron.

"Tenemos casos que algunos negocios la borraron y en ese sentido se está repintando; en la prueba piloto se dijo que para eso era el primer mes de adaptación para saber dónde iban las modificaciones, esto es parte de las modificaciones”.

Reveló que la víspera ocurrió el primer arrastre porque la unidad del conductor no tenía la identificación oficial para circular sin problemas.

Ante esa perspectiva, subrayó que los elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantendrán los procesos de enviar a ese tipo de unidades cuando no tengan sus placas.

“Es importante comunicarlo, se hizo el primer arrastre el día de ayer de un vehículo que se estacionó sin placas, usuarios azuzados por personas deciden quitarle las placas para que no sean multados; ayer se arrastró el primer vehículo y se llevó al corralón, se estará haciendo con los que no tenga pacas o las tengan a la vista pero por dentro del vehículo, no está permitido y quien lo haga será multado y el vehículo arrastrado”.