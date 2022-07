Nuevamente un grupo de ambulantes por cuarto día consecutivo salió a vender a discreción, en esta ocasión, sobre la 10 Poniente entre la 5 de Mayo y 3 Norte, pero los supervisores de Vía Pública decomisaron la mercancía, además con banderas de pidieron a la autoridad permisos para vender en la calle.

El decomiso ocurrió cuando un grupo de ambulantes se manifestaba en la 8 Oriente como banderas blancas y pañuelos con la leyenda de "soy trabajador no ratero", "soy chalupera no ratera" y "soy vendedor no ratero".

Foto: Cristopher Damián

Durante el decomiso, derivado de los jaloneos para evitar el decomiso de la mercancía, un vendedor informal que buscó refugio en un comercio establecido, resultó con lesión en la mano, de acuerdo con sus compañeros, la muñeca se le salió.

Los informales solicitaron nuevamente a la autoridad la oportunidad de reinstalarse en las calles y ofrecieron algunas alternativas.

Foto: Cristopher Damián

Bajo ese panorama uno de los directores de Vía Pública, al que llamaron Toño, dialogaron en la esquina de la 8 Oriente y 5 de Mayo, el supervisor de la Secretaría de Gobernación, escuchó a los comerciantes.

Pero aclaró que el gobierno de la ciudad sí ha dado opciones viables para que vendan pero no aceptan ir a las orillas como hacen comerciantes informales del sur y norte que cotidianamente se trasladan de una zona a la otra.

Foto: Cristopher Damián

Doña Alejandra Leyva aceptó pero indicó que todos los comerciantes que se instalaban en el Centro Histórico viven en esta gran área de la metrópoli y el costo del traslado sería muy fuerte.

Ante la insistencia de algunos comerciantes informales, Toño aceptó caminar a la otra calle para ver al lesionado.

Los propios comerciantes indicaron que el decomiso ya había concluido porque solo estaban dos de sus compañeros vendiendo, cuando en la 8 Oriente, algunos protestaban tranquilamente.

Hasta las 18:00 horas, los informales protestaban con sus banderas blancas en la 8 Oriente y 5 de Mayo.